Модный дизайн ногтей 2021-2022: Хиты, тренды и новинки маникюра

Стильные девушки всегда следят за модными тенденциями. И популярные тренды маникюра не являются исключением. К тому же модный дизайн ногтей 2021-2022 на фото, новинки которого прекрасно дополняют современный образ. Модные ногти 2021 отличаются своей уникальностью, красотой и новизной.

В статье мы подобрали для вас самый модный дизайн ногтей 2021-2022 года на фото. Все представленные варианты остаются в тренде в течение долгого времени. Шикарные конструкты маникюра были давно созданы известными мировыми дизайнерами ногтей и многие фото повторяют примеры Нью-Йоркских показов моды.

Вы можете попробовать повторить такой модный дизайн ногтей новинки 2021-2022 с небольшими изменениями цвета лака для ногтей на ваш выбор. Вдобавок ухватив тенденции моды, вы получите идеальные ногти 2021.

Модный дизайн ногтей всегда сопровождается горячими тенденциями в мире моды. И также не имеет значения, делаете ли вы свой маникюр для официальной встречи или на каждый день. Прежде всего ваш маникюр должен приносить вам удовольствие.

1. Модный дизайн ногтей френч 2021-2022

Классический французский маникюр всегда остаётся в тренде. Тем не менее френч уже на протяжении нескольких лет подвергается изменениям. И это только добавило ему превосходства. Главное отличие френча в этом году — использование ярких цветов лака вместо белого.

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Если вы хотите шикарно накрасить ваши ногти 2021, то попробуйте сделать простой французский маникюр или лунный маникюр. Прежде всего используйте нюд цвета для выполнения основы маникюра. Как правило, самые популярные цвета — розовый, персиковый, бежевый и похожие.

2. Графический (геометрический) модный маникюр

Модный геометрический дизайн ногтей — это тенденция 2021-2022, не исчерпывающая себя. Например, тренд на полоски перешёл из прошлых лет остался на пике популярности в этом сезоне. Просто используйте ленты, художественные кисти для ногтей, оттенки модных лаков для ногтей, чтобы создать нечто модное на ваших ногтях.

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Таким образом, лучше всего подходят нейтральный, белые и пастельные оттенки лака для ногтей в качестве основы. Вполне можно украсить блёстками, стразами и другими украшениями свой модный дизайн ногтей (фото-примеры красивых тенденций смотрите ниже).

3. Стемпинг — модная техника на ногтях

Большую актуальность давно обрёл стемпинг. Что это такое? По сути, это трафареты для перенесения готовых рисунков на ногти. Дословно переводится как штамп. Удивительная техника, позволяющая создать крутой и модный дизайн ногтей. И вовсе не нужно уметь рисовать. Вдобавок с помощью стемпинга в 2021-2022 популярно изображать на ноготках глазки или лица. И также называют этот тренд «I see you».

4. Минимализм в дизайне ногтей

Заслуженная техника минималистических рисунков на ногтях давно полюбилась девушкам. Именно минимализм смотрится очень нежно в маникюре на короткие ногти. Во-первых, небольшую длину ногтей можно визуально увеличить тонкими линиями. Во-вторых, дизайн коротких ногтей не выглядит перегруженным с минималистичными точками и полосками.

5. Рисунки на ногтях в модном дизайне ногтей

Естественно, ни один модный дизайн ногтей не может обойтись без рисунков на ногтях. Изображение фруктов, овощей, еды, листьев, цветов, животных на ногтях приветствуются в этом сезоне. Тенденции дизайна ногтей с рисунками смотрите на фото ниже.

6. Абстракция в модном маникюре

Новомодная тенденция дизайна ногтей — абстракция. Хаотичные мазки кистью разными цветами лака позволяют получить крутые ногти 2021. К тому же дизайн в данной технике зависит от вашей фантазии. Просто не бойтесь сочетать несочетаемые оттенки.

7. Модный дизайн ногтей с втиркой и фольгой

Металлик остаётся популярным долгое время. Как и в 1990-х, когда красили ногти лаками серебристых, золотых, бронзовых и других металлических оттенков. Например, на сегодняшний день добиться металлического эффекта можно с помощью фольги и втирки. А сочетание блестящих ногтей с матовыми считается модным трендом. В дизайне ногтей используют золотую или серебряную фольгу. Вместе с тем маникюр с втиркой может быть абсолютно любого оттенка.

8. Матовый дизайн ногтей новинки

Матовые ногти не оставляют девушек равнодушными. Бархатистое покрытие напоминает зефир, тем самым создавая приятное ощущение. Более того цвета лака в матовом маникюре 2021-2022 варьируются от светлых нюдовых и до ярких оттенков.

9. Омбре маникюр

Ещё один модный тренд ногтей 2021-2022 дизайн в технике омбре. Именно градиентный маникюр позволяет создавать роскошные дизайны ногтей. К тому же разнообразие лаков для ногтей велико и вы можете сочетать абсолютно неожиданные оттенки. И напротив, можно выполнить растяжку цвета от тёмного к светлому. Красивый маникюр омбре невероятно смотрится на средних и длинных ногтях.

10. Популярные оттенки лака для ногтей в модном дизайне:

В этом году превалируют больше нюдовые тона, бордо (винный цвет), синий, жёлтый цвет, а также красные ногти остаются в тренде на протяжении всего года. Аналогично свою популярность в течение года сохраняют акварельные ногти и красивый маникюр с золотом и серебром.

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Лучше всего использовать пастельные, белые и нейтральные оттенки в сочетании с яркими цветами лака. Так вы сделаете более привлекательным модный дизайн ногтей 2021-2022, как на фото. Следовательно лучшего эффекта узоры, полоски, точки и абстракцию можно сделать поверх базовых покрытий.

● Нюдовый маникюр

Естественность и натуральность давно завоевала популярность в модном дизайне ногтей. Потому нюдовые ногти 2021-2022 остаются востребованными. Красивый дизайн в нюдовых оттенках лака для ногтей позволяет сделать маникюр в офис и на каждый день. Однако и для праздничного свадебного маникюра многие предпочитают выбирать нюдовые тона лака для ногтей.

● Маникюр в пастельных тонах

Точно также как и в ситуации с нюдовым маникюром, преобладание пастельных оттенков на ногтях отражает модные тенденции дизайна ногтей 2021-2022. Нежно-розовая палитра на ногтях, бледно-голубая, сизая, всё это популярные цвета лака для ногтей. Однако и сам маникюр в пастельном дизайне выглядит утончённо и мило.

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● Жёлтые ногти 2021-2022

Солнечный желтый маникюр напоминает о лете. И вы можете всегда создать тёплое настроение благодаря модному дизайну ногтей в жёлтых тонах. Яркие оттенки в тренде в 2021 году и вся палитра жёлтого подходит для того, чтобы сделать модный маникюр. Сочетайте жёлтый с фиолетовым или розовым, чтобы получить максимально уникальные ногти. Дизайн можно дополнить серебристыми полосками или другими контрастными акцентами. Смотрите примеры на фото.

● Белые ногти 2021-2022

Неумираемый хит моды — белый маникюр. Универсальный и модный белый дизайн ногтей подходит абсолютно любой девушке по разным поводам. Более того, белые ногти могут служить как основой, так и самостоятельным маникюром.

● Чёрные ногти 2021-2022

Безупречный черный маникюр покоряет сердца, придавая грациозность и стиль вашим ноготкам. Варианты дизайна ногтей в черном цвете поражают своим разнообразием. Глянцевый, матовый или смешанный дизайн позволяет выделить ногти, независимо от стиля одежды.

● Красные ногти 2021-2022

Красный дизайн ногтей 2021 отличается интересными приёмами, смешением техник и смелыми решениями. Фото примеров наглядно показывают, какими модными будут ваши ногти в красном цвете.

● Синие ногти 2021-2022

Волшебный синий маникюр превосходный вариант для осенне-зимнего периода. Именно синяя палитра оттенков подчёркивает вашу творческую направленность, загадочность и жажду стиля.

● Бордовые ногти 2021-2022

Идеальное время для бордового маникюра, конечно же, осень. Уютный осенний дизайн ногтей новинки в бордовых тонах передаёт ощущение комфорта и изысканности. Как правило, бордовые ногти с различными дизайнами отлично подчёркивают вязаный объёмный свитер или же красивое кашемировое пальто.

● Золото и серебро в дизайне ногтей 2021-2022

Золотой и серебряный декор на ногтях давно занял отдельное место в дизайне ногтей. Золотые камифубуки, полоски или крупные блёстки позволяют не только выделить ногти, но и создают неповторимый стиль. Более того, многие девушки предпочитают носить маникюр с золотом и серебром каждый день, а не только в праздники. К тому же подобный модный дизайн ногтей сопоставим с иллюзией ювелирных украшений на руках.

11. Хиты и новинки модного дизайна ногтей

Итак, рассмотрев основные направления в дизайне ногтей модные в 2021-2022, можно выделить отдельно некоторые тренды. Необычный стемпинг отличает ваши ногти в этом году от всех предыдущих. Буквально это изображения лиц, образов или глазок. Новые тенденции в геометрическом маникюре. Стильные абстрактные рисунки на ногтях, которые позволят вам выделиться из серой толпы. В результате модный дизайн ногтей помогает не только оставаться стильной, но и позволяет развить креативность.

Таким образом, мы увидели, как классические техники и цвета трансформируются и подстраиваются под тенденции моды. И каждая девушка может найти свой совершенный маникюр.

Красивый дизайн ногтей должен быть уместным!