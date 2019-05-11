Нет лучшего способа встретить новый сезон, чем обновлённая женская стрижка. Единственная проблема состоит в том, чтобы выяснить, какую именно стрижку сделать. Важно не только учитывать последние тенденции моды на женские стрижки 2021-2022, но и обратить внимание на свой тип лица, структуру волос и т.д. Точно не стоит допускать ошибок в погоне за модой, но мы поможем вам быть в тренде. Для этого мы подготовили самые популярные модные стрижки и прически 2021-2022 года, с учётом разной длины волос, формы лица и возраста.

Суть женщин заключается в том, что нам постоянно хочется перемен. Благо такие идеи в основном концентрируются на бьюти область. Даже в ситуации, когда мы совершенно довольны своим внешним видом, нам хочется ощутить приятные изменения. Покрасить волосы, сделать новый макияж, выбрать новый маникюр.

Модные женские стрижки 2021-2022 – найди свой стиль! (120 фото)

Красивая стрижка – атрибут уверенной в себе, стильной и ухоженной женщины. Стрижки в этом году, также как и модные стрижки прошлого года, вобрали в себя признаки элегантности, высокого стиля и бесконечной женственности. Даже самые короткие стрижки 2021-2022 отличаются особым шармом и естественностью.

Независимо от того, какую длину волос вы предпочитаете, модные стрижки 2021-2022 года помогут вам либо кардинально изменить образ или же внесут незначительные корректировки. Предлагаем вам вдохновиться стильными примерами женских стрижек и последними трендами.

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Удобство – это главный критерий, характеризующий женскую стрижку в этом году. На сегодняшний день большое число женщин склонны вести активный образ жизни: ведение бизнеса, занятия спортом, семейные заботы и т.д. По этой причине ценятся либо практичные короткие стрижки, либо простые прически 2021-2022, которые можно быстро сделать даже самостоятельно. Вы думаете о женской стрижке, но не решаетесь какую именно выбрать? Тогда внимательно изучите модные стрижки, фото которых представлены в нашей статье, прежде чем отправиться в салон.

1. Самые горячие тренды женских стрижек 2021-2022 года:

На пике популярности в этом году, по-прежнему, остаётся модная стрижка каре. Однако, в отличие от подобной стрижки прошлого года, каре преобразовалось в более современные формы. В этом году мы наблюдаем возврат к ретро вариантам каре, таким как сессон. Также, в этом сезоне многие женщины открыли для себя очень короткую стрижку пикси и гарсон. А для длинноволосых красавиц остаются в тренде трансформации каскада и стильные варианты причесок.

• Женские стрижки каре и боб

Если вы не решались отрезать свои волосы и сделать стрижку каре в прошлом году, вздохните с облегчением, потому что в 2021-2022 году стрижка каре и боб-каре занимает топовые позиции. Женская стрижка каре с вариантами её выполнения не имеет равных. С ней вы можете каждый день выглядеть по-новому. Независимо от того, какие у вас волосы (тонкие или густые, длинные или средней длины) вы сможете выбрать свой вариант каре. А для девушек с короткими волосами прекрасно подойдёт стрижка боб-каре.

В этом году наиболее актуальна версия прямого каре ниже подбородка, а если волосы спрятаны за ухом, сохраняется эффект прямой линии. Такая форма визуально прибавляет пышности и густоты вашим волосам.

























• Стильные пикси

Прекрасное возвращение эпохи 90-х годов – модные стрижки пикси выглядят гораздо более шикарными и стильными в этом году. К тому же модные короткие стрижки 2021-2022, как никогда, востребованы среди современных активных женщин. Пикси поможет вмиг изменить вашу внешность до неузнаваемости и обрести совершенно новый имидж и стиль. Игривый образ не требует много усилий для укладки, скорее, наоборот, небрежность и взъерошенность являются плюсом для стрижки пикси.

Если вы всё-таки решились сделать короткую стрижку пикси, то вы должны понимать, что такая стрижка женская полностью открывает ваши черты лица и шею. Однако это не проблема, те части, которые вы хотели бы скрыть можно обыграть асимметричной стрижкой пикси. Тренд 2021-2022 года – это пикси с челкой, прямой или рваной, зачёсанной назад или наискосок, любой вариант приемлем. Выбривания волос при очень коротком варианте пикси также приветствуется в этом. Но такие модные стрижки характерны скорее для более экстравагантных и творческих личностей.





















• Трендовая стрижка сессон

Знаменитый стилист Vidal Sassoon является основателем одноимённой стрижки сессон (сессун). Главное преимущество этой стрижки – отсутствие укладки, после мытья и сушки феном волосы сами ложатся как надо. Классической длиной женской стрижки считается область от мочки уха и плеча.

Варианты стрижки сессон подходят для волос с разной степенью густоты. Стрижка сессон в любом случае будет выглядеть шикарно. Эта универсальная модная стрижка не имеет ограничений ни по густоте и длине волос, ни по возрасту женщины. Разве что волнистые волосы могут слегка изменить структуру стрижки и придать образу более мягкие черты.

















• Модные стрижки Гарсон

Ещё один тренд 2021-2022 года – женская стрижка гарсон, идеальный вариант для любителей коротких стрижек. В отличие от пикси, стрижки гарсон являются прямым воплощением французского шарма. Ведь именно в Париже сто лет назад зародилась идея коротко стричься девушкам, благодаря одноимённому роману «Гарсон». А Коко Шанель впоследствии закрепила этот тренд и превратила гарсон в самую модную стрижку.

Подобные короткие стрижки 2021-2022 позволяют создать образ независимой и в то же время очаровательно милой девушки. Для стрижек гарсон не существует возрастных границ, и каждая женщина может с лёгкостью стереть десяток лет с помощью подобной прически. Убедитесь сами, эта мега стильная женская стрижка говорит за себя.

























• Популярные стрижки каскад

Если вам не терпится изменить текущую прическу, но вы не знаете, с чего начать, лучше всего подойдёт стрижка каскад. В ряду модных стрижек 2021-2022 года каскад занимает свою устойчивую нишу. Это прекрасный вариант для средних и длинных волос. Вы можете использовать стрижку каскад, чтобы смягчить форму лица. Женская стрижка каскадом или слоями помогает создать движение и освежает образ, когда вы не хотите терять длину волос. Однако, если вы отращиваете волосы, но при этом хотите следовать модным трендам, каскад будет идеальным решением.

























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Помните, следует быть осторожными при тонких волосах, так как каскад может визуально сделать их ещё более тонкими. В этом случае лучше выбрать иной вариант стрижки.

2. Актуальные женские стрижки на короткие волосы

Те женщины, которые предпочитают выделяться из толпы и привлекать к себе внимание, непременно выбирают стрижки на короткие волосы 2021-2022. И среди них, конечно, первыми выступают модные стрижки пикси. Максимально короткая стрижка пикси идеально подойдёт утончённым натурам и худеньким девушкам.

Стрижка сессон на короткие волосы являются той неизменной классикой, что помогает спрятать недостатки и подчеркнуть достоинства внешности. Сессон гармонично подходит как худеньким, так и пышным девушкам. А вот придать образу неоспоримой сексуальности помогает короткая стрижка гарсон. С помощью подобных коротких стрижек вы сможете подчеркнуть изящную линию скул и выделить овал лица, при этом открыв шею.





















3. Красивые женские стрижки 2021-2022 для средней длины волос

Модные стрижки 2021-2022 на средние волосы привлекают своим разнообразием. Сюда относятся варианты каре и боб-каре. Удлинённый боб-каре подразумевает более длинные пряди спереди с укороченным задом. Подобные стильные стрижки помогут вам создавать различные образы с укладкой, а также они могут стать базой для модного окрашивания волос.

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Красивые стрижки гарсон на средние волосы достигаются благодаря градуированию или филированию прядей по всему контуру. Гарсон даёт прекрасную возможность поэкспериментировать с челками. Именно сочетание мальчуковской стрижки на средних волосах с элементами каре в результате выдают актуальный сегодня тренд гарсон. А вот создать более изысканный образ помогут женские стрижки сессон на средние волосы. Такие женские стрижки помогают выглядеть молодо и элегантно. Не забывайте и про каскадные стрижки на средние волосы, которые также актуальны сегодня.













4. Идеальные женские стрижки на длинные волосы

Для длинных волос также есть идеальные варианты стрижек. Всё тот же сессон, адаптированный под большую длину волос, смотрится невероятно романтично и аккуратно. Прекрасно будет смотреться женская стрижка на длинные волосы, если её дополнит красивая челка: до середины лба, подчёркивающая брови; прямая и длинная, скрывающая лоб и щёки. Каскад на длинных волосах также выглядит максимально элегантно.





















5. Стрижки для разной формы лица

Выбирая модные стрижки обязательно следует учитывать форму лица. Универсальной формой, для которой практически все варианты женских стрижек подойдут, является овальное лицо. Но зная несколько секретов и для других форм лица можно выбрать идеальную стрижку.

Итак, если у вас круглая форма лица, то вам лучше выбирать удлинённые силуэты стрижек. Это могут быть удлинённый боб-каре или каскад. А если у вас короткие волосы, то можно пробовать варианты женской стрижки пикси. Для этого следует увеличить объём сверху. Также, актуальна при такой форме будет челка, но она должна быть асимметричной.









При треугольной форме лица не желательно делать стрижки «шапочки». Вам больше подойдёт классическое каре или сессон. Важно оставить достаточную длину, чтобы уравновесить черты лица. В коротком варианте стрижки лучше выбирать гарсон.









Для квадратной формы лица стоит забыть о модной стрижке гарсон, а упор сделать на сессон и каре. При этой форме лица должен быть объём на макушечной зоне. Также стоит учитывать и тип фигуры.









Удлинённая форма лица подразумевает объём волос по бокам. То есть, при такой форме подходит объёмное каре с длиной до подбородка. Если вы решили сделать короткую модную стрижку, то пикси будет хорошо смотреться, если её грамотно стилизовать, например, асимметрией или челкой. Посмотрите примеры стрижек, фото которых мы подобрали для вас.









6. Челка для разных видов стрижки

Вот уж где можно разнообразить свою женскую стрижку. Челка порой бывает отличной «палочкой-выручалочкой», когда нужно освежить образ, не меняя при этом основную прическу. Стрижки с челкой, как правило, имеют омолаживающий эффект, помогают изменить форму лица и вмиг преображают женщину. Если представить себе детские стрижки, то, как правило, они подразумевают наличие челки. Отсюда и создаётся ощущение омоложения. На сегодняшний день тенденция моды позволяет челке оставаться естественной, она не требует, как раньше особого ухода и укладки.

Модная стрижка каре с челкой великолепно смотрится, как в классическом варианте, так и в стилистическом. Если у вас кудрявые волосы, то следите за тем, чтобы челка не была слишком короткой. Рваные и асимметричные челки очень актуальны в этом году.





















7. Женские стрижки 2021-2022 по сезонам

Нет ничего более модного, чем красивые ухоженные волосы. Это касается всех сезонов. Однако если делить женские стрижки 2021-2022 по сезонам, то стоит отталкиваться от погоды. В тёплое время года на пике популярности остаются ультракороткие стрижки. Модные стрижки лето 2021-2022 охватывают варианты пикси и боб каре. Так как подобные стрижки весьма практичны, с ними не жарко и они дают возможность отдохнуть волосам. И действительно ухаживать, наносить маски для волос гораздо легче на короткую длину. Осень и зима, как правило, подразумевают ношение шапки. Поэтому удлинённые варианты стрижек будут актуальны в этих сезонах. Удлинённое каре, каскад и просто красивая прическа дополнят ваш образ.

Конечно, нет жёсткой привязки женских стрижек к сезонам. Каждая сама решает какую длину волос носить, но практичность и естественность остаются главными определяющими критериями выбора стрижки 2021-2022. Женские сложности всегда начинаются с выбора стрижки, но мы уверены, благодаря нам вы легко справитесь с этой проблемой.

































8. Элегантные женские стрижки 2021-2022 для разного возраста

Очень важно, чтобы женская стрижка не добавляла лишних лет. Всякий раз делая модную стрижку, мы негласно ожидаем увидеть себя не только обновлённой, но и более молодой. Особенно, когда речь идёт о женщинах после 40 лет. Короткие стрижки пикси однозначно имеют омолаживающий эффект. Если вы не готовы слишком коротко постричься, то на помощь придёт сессон. Это идеальный вариант для женщин с круглой, квадратной и удлинённой формой лица.

Откровенно молодёжная стрижка гарсон поможет вам почувствовать себя девочкой. Такая модная стрижка придаст вам уверенности, поможет выглядеть исключительно и стильно. Стилисты всегда советуют гарсон для дам в возрасте. Только посмотрите на эти модные стрижки, фото которых мы подготовили для вас.

















И конечно, выбирая модную стрижку, не стоит забывать про окрашивание волос. Именно стильные техники окрашивания волос, такие как омбре, балаяж и мелирование, помогут вам в полной мере передать ваш характер и индивидуальность. Примеры окрашивания волос смотрите в наших статьях.

Держите марку и оставайтесь в тренде!

По материалам: @hairs_how, @demetriusschool, @oksanagromysheva, @krivosheevaabc