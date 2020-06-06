Матовый маникюр 2021-2022: фото, идеи, новинки

Матовые ногти сегодня находятся на пике популярности. И одни девушки хотя бы раз, но опробовали матовый дизайн на своих ноготках. А другие пока ещё только задаются вопросом: «Как сделать матовый маникюр?». Объединяет тех и других одно — интерес к матовому маникюру. Ведь по виду подобный дизайн ногтей напоминает бархат, символ богатства и роскоши. Потому особенно привлекает черный, красный, бордовый и синий матовый маникюр. Это благородные цвета бархата, которые предпочитали королевы.

Хотите достичь большей элегантности и стиля в образе? Обязательно сделайте матовые ногти. Они не только красиво смотрятся, но и приятные на ощупь. Вы понимаете о чём речь. Буквально сложно удержаться, чтобы какое-то время не прикасаться к ноготкам, когда выходишь от своего мастера с новым маникюром.

В этом году тенденции дизайна ногтей предлагают матовый маникюр в разных стилях и техниках исполнения. Вариантов настолько много, что легко растеряться в выборе идеального матового маникюра. Потому мы выделили 3 направления, которые помогут вам достичь наиболее крутых результатов. Для этого нужно определиться с цветом лака, формой ногтей и выбрать модный маникюр. Всё это мы подготовили в нашей статье.

1. Виды дизайна матовых ногтей:

Именно разновидности дизайна ногтей помогают выбрать маникюр к определённому поводу. Сочетание матового лака с глянцевым создаёт интересные орнаменты и подчёркивает красивую форму ногтей. Как и в классическом маникюре вы можете выбирать разные варианты маникюра. Посмотрите, как выглядят матовые ногти в известных техниках.

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● Матовый французский маникюр

Французский маникюр — это красота и элегантность женщины, как говорится «до кончиков ногтей». И матовые ногти здесь не являются исключением. Идея оформления матового французского маникюра зависит от длины и формы ногтей. Однако не стоит думать, что для матового французского маникюра подходят только определённые параметры. В каждой форме и в разной длине ногтей существует много красивых вариантов дизайна ногтей. Матовый френч может быть выполнен в классическом стиле (белые кончики ногтей). Такой вид маникюра особенно нравится невестам. В итоге бархатистая поверхность ногтей благородно выделяет свадебный маникюр на фоне платья. Тем не менее изящно смотрятся сочетания ярких цветов в французском маникюре. Фото примеров помогут вам вдохновиться на новые эксперименты.

● Матовый лунный маникюр

Лунный матовый френч, как правило, предпочитают любительницы стандартного французского маникюра. И действительно лунный маникюр определяет особый стиль, как в повседневной жизни, так и в праздники. Кстати, для праздничного дизайна ногтей в лунный матовый френч достаточно добавить «лунку» с глиттером или стразами. Это подчеркнёт утончённость ваших пальцев, словно вы надели драгоценное украшение.

● Матовый маникюр с рисунками

Без рисунков в маникюре было бы скучно. И каждому году соответствует определённый тренд. Так, к примеру, в этом году вместе с матовым маникюром очень модно создавать рисунки наподобие перепелиного яйца. Тёмные пятнышки придают экстравагантности ноготкам. Рисунки на ногтях могут быть стилизованы под абстракцию, которая впоследствии покрывается матовым слоем лака. Романтичные цветы на ногтях или на одном ногте придадут изюминку вашему матовому маникюру. А глянцевые геометрические линии и фигуры на матовой основе подчеркнут вашу уверенность и стиль.

● Блестки и стразы в матовом маникюре

Матовый никак не исключает блеск. Маникюр с блестками и стразами для любительниц гламура станет приятным сюрпризом. Таким образом, контраст из приглушённой матовости и сияния лишь подчеркнут шикарный женский облик.

● Матовый маникюр с фольгой

Мегастильный тренд матового маникюра с фольгой вполне может стать альтернативой дизайна ногтей со стразами. Ведь, по сути, ваши ноготки будут сверкать, но без объёмного декора. При этом хаотичное расположение фольги создаёт непредсказуемые узоры на ногтях. Это непременно добавляет вашему маникюру эксклюзивности и стиля. Как и в случае с блестками, фольга выгодно работает на контрасте с матовым маникюром. Посмотрите фото-примеры в нашей подборке и убедитесь в этом сами.

● Матовый омбре маникюр

И, конечно же, матовому маникюру не обойтись без эффекта омбре. Маникюр матовый в технике омбре создаёт объём и визуально вытягивает ваши ноготки. Лучше всего матовое омбре будет смотреться на длинных острых ногтях или формы «Балерина». Благородный градиент матового маникюра омбре подойдёт и для повседневного образа. Однако и стиль вечернего мероприятия подобный дизайн ногтей прекрасно дополнит.

2. Цветовые разновидности матового маникюра:

Имея в распоряжении красивую фактуру дизайна ногтей, многие предпочитают обходиться лишь однотонным модным оттенком лака. Это касается и матового маникюра. Если не применять рисунки, блеск и стразы, то маникюр матовым лаком может роскошно выглядеть. А вот о том, какие выбирать оттенки лака, предлагаем разобраться вместе.

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● Черный матовый маникюр

Одним из топовых трендов 2021-2022 года является матовый черный маникюр. Бархатная сдержанность подчёркивает всё благородство чёрного цвета. Именно с матовым эффектом черный дизайн ногтей не выглядит готично или пошло. Наоборот, черный матовый маникюр сочетает высокий стиль и классику традиций. С таким маникюром можно пойти в офис или на вечеринку. Ведь и для делового костюма, и для коктейльного платья матовый черный маникюр станет идеальной базой.

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● Матовый красный маникюр

Красный — вечный символ страсти и женской красоты. Матовые красные ногти притягивают взгляд, торжественно подчёркивая весь образ женщины. И ведь не зря красный маникюр удерживает топовые позиции из года в год. А матовый эффект, безусловно, облагораживает ваши ноготки. С помощью широкой палитры красный маникюр матовый придаст изюминку даже самому строгому деловому костюму. Наиболее популярно сочетается матовый красный маникюр с белым и чёрным. А также классический красный матовый маникюр с золотом. Это идеальный новогодний маникюр на все времена.

● Матовый бордовый маникюр

Как и в случае с красным маникюром, бордовый маникюр довольно популярен среди женщин. Глубокий насыщенный цвет ногтей может рассказать об их уверенности в себе. А матовый бордовый маникюр выглядит ещё более сногсшибательно. Более того, если речь идёт про острую форму ногтей. К тому же матовое покрытие отдельных ноготков поможет выделиться на фоне глянцевого маникюра. Конечно, можно считать, что матовый бордовый маникюр актуален только в холодное время года. Но это не так. Летом бордовый маникюр матовый может стать прекрасным завершением вечернего образа.

● Матовый синий маникюр

Модный цвет в этом году — синий, создаёт новый взгляд на матовые ногти. Эффектный синий бархат непременно найдёт множество своих поклонниц. Ведь синий маникюр включает в себя большую палитру оттенков, от небесно-голубого и до глубокого тёмно-синего. А синие матовые ногти очаровывают с первого взгляда.

● Матовый белый маникюр

Белый матовый дизайн ногтей идеально подходит не только невестам. Хотя свадебный маникюр привычнее всего видеть именно в белом цвете. Белый маникюр с матовым эффектом хорошо смотрится летом, создавая нейтральную базу для ярких нарядов. А главное, что для белого матового маникюра подойдёт разная форма ногтей.

● Матовый бежевый маникюр

Выбор бежевого цвета — идеальное решение создать элегантный женственный маникюр. И нейтральность бежевого маникюра вполне можно усилить матовым эффектом. Подбирая оттенок бежевого лака для ногтей, следует опираться на ваш тип (тёплый или холодный). Кстати, многие невесты помимо белого маникюра выбирают и бежевый дизайн ногтей. Прежде всего матовая бежевая основа позволяет создавать красивые эффекты.

● Матовый розовый маникюр

Нежный розовый маникюр с матовым покрытием, безусловно, подчёркивает женственность всего образа. Например, по этой причине его выбирают невесты как альтернативу белому маникюру. Но также вы можете выбирать и более смелые оттенки розового, чтобы придать образу большей экспрессии. В любом случае матовые ногти в розовом цвете аккуратно смотрятся.

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● Матовый желтый маникюр

Солнечный желтый маникюр с матовым покрытием мгновенно поднимет настроение даже в пасмурный день. Красивое сочетание желтого с яркими рисунками на ногтях создаёт летний маникюр. Матовые желтые ногти выбирают позитивные девушки, готовые к экспериментам с образами.

3. Маникюр для разной формы ногтей

Форма ногтей имеет большое значение при выборе маникюра. Возможно, когда-то вы определили для себя подходящую форму и придерживаетесь её. Но для идеального маникюра следует учитывать все тонкости. Стоит обратить внимание на форму пальцев, состояние ногтевой пластины и вид деятельности. Разберём подробнее каждую форму ногтей.

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● Для квадратных ногтей

Квадратная форма ногтей довольно популярна. И неудивительно, ведь квадратные ногти прочнее и их не так легко сломать. Маникюр для квадратной формы ногтей прекрасно подходит офисным сотрудникам. И независимо от длины ногтей, квадратная форма поддерживает ухоженный вид ваших рук. Как правило, для квадратной формы ногтей хорошо подходит французский маникюр. К тому же маникюр с матовым покрытием на квадратных ногтях смотрится по-особенному роскошно.

● Для миндальной формы ногтей

Распространённая форма ногтей — миндалевидная. Эта форма создаёт нежное женственное впечатление от маникюра. Однако миндальные ногти больше подходят для торжественных мероприятий. Женщинам, ведущим активный образ жизни такие ногти противопоказаны. Если вы не хотите каждый день проводить в салоне. К тому же матовое покрытие на миндальной форме ногтей выглядит весьма благородно.

● Для острой формы ногтей

Маникюр для острой формы ногтей непременно подразумевает и хорошую длину. Активные и уверенные в себе женщины предпочитают носить острые ногти. Более того, матовые острые ногти подчёркивают чувство высокого стиля. И на практике подобная форма может быть весьма удобной. Однако помните, если у вас ломкие ногти, лучше укреплять их гелевым маникюром.

● Форма ногтей «Балерина»

Трендовая форма ногтей на сегодня — «Балерина». Назвали её именно так, потому что она и правда напоминает пуанты. С её помощью можно создать вид утончённых длинных пальцев. Даже если вы на самом деле не обладаете такими. Маникюр с формой «Балерина» визуально удлиняет и сужает пальчики. Матовое покрытие идеально сочетается с этой формой. Причём независимо, тёмный лак для ногтей у вас или светлый. Все варианты безупречны тут.

4. Разная длина ногтей:

Немаловажно учитывать длину ногтей. И знать особенности маникюра как для длинных, так и для коротких ногтей. Многим может показаться, что матовое покрытие хорошо подходит только для длинных ногтей. Однако, маникюр на короткие ногти доказывает обратное. Всё зависит от грамотно подобранной формы ногтей и цвета лака.

● Маникюр на короткие ногти

Короткие ногти — это ещё не повод расстраиваться. С помощью правильно подобранного цвета лака и дизайна ногтей, можно получить идеальный маникюр. Больше всего для короткой длины ногтей подходит квадратная или округлая форма. Посмотрите на форму вашей кутикулы и вы поймёте какой тип ваш. Матовое покрытие роскошно смотрится на коротких ногтях. Главное, не переусердствовать с дизайном. Вдохновитесь нашей подборкой фото примеров.

● Маникюр на длинные ногти

Длинные ногти идеально подходят для экспериментов с матовым маникюром. И неважно острая форма ногтей у вас, квадратная или овальная. Матовое покрытие приумножит впечатления от вашего маникюра.

5. Как сделать матовый маникюр в домашних условиях?

На самом деле матовый маникюр можно легко сделать в домашних условиях. И наиболее простой способ: покрыть ногти любым глянцевым лаком, после чего подержать ногти над паром. В результате понадобится только закрепить матовое покрытие специальным средством. Речь идёт о матовом закрепителе, который можно приобрести в магазине. К тому же существует немало готовых матовых покрытий, благодаря которым можно без труда сделать маникюр с матовым лаком.

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А если вы владеете техникой рисования на ногтях, то интересный матовый дизайн вам гарантирован. Попробуйте поэкспериментировать также с готовыми наклейками на ногти. Во-первых, это под силу даже новичку, а во-вторых, иногда наклейки бывает сложно отличить от профессионального дизайна.