Сегодня мы предлагаем вам открыть для себя новые тенденции модного синего маникюра. В отличие от разнообразных трендов маникюра, синий маникюр 2021 хранит таинственность и заставляет обратить на себя внимание. Синий цвет один из самых популярных оттенков в холодное время года. Его спокойствие и благородство позволят вам создать неподражаемый образ. Однако и в жаркие летние дни палитра синего цвета создаёт приятные контрасты в маникюре. Вдохновитесь нашими примерами и непременно попробуйте сделать красивый темно-синий маникюр, матовый синий и маникюр с блестками на своих ногтях независимо от времени года за окном.

Существует большое количество идей для того, чтобы сделать великолепный синий дизайн ногтей. В зависимости от предпочтения оттенков синего, вы можете выбрать от светло-голубых тонов до тёмно-синих, переходящих в чёрный, чтобы подчеркнуть драматичность всего образа. Синий цвет лака помогает создать подходящее настроение, это может быть, как ясное солнечное небо, так и красивый океан или же тёмная звёздная ночь.

Синий маникюр: 160 лучших идей дизайна ногтей

Красивые рисунки на ногтях всегда замечательно смотрятся и многое могут рассказать о вас. Не отказывайтесь от хорошей идеи маникюра и не исключайте синий цвет из своей косметички.

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1. Темно-синий маникюр

Любительницы тёмного дизайна ногтей предпочитают разную палитру насыщенных цветов, и синий не является исключением. Благородный тёмно-синий оттенок лака может выступать как базовый цвет, так и как основа для рисунков на ногтях. Смесь золотых и серебряных узоров на тёмно-синем фоне придаёт торжественность образу. Глубокий темно-синий маникюр с камнями характеризует уверенных в себе девушек.

Так, например, выполняя темно-синий маникюр перед важной встречей, вы способствуете тому, чтобы вызывать доверие со стороны собеседника. Ведь синий цвет на глубинном психологическом уровне означает честность, спокойствие, верность и постоянство.

В летний период гармонично вписывается морской маникюр в классическом синем цвете. Это могут быть тематические рисунки на ногтях в виде якорей, морских звёзд, узлов и т.д. Также синий может переходить в тёмно-фиолетовый цвет с белым узором на нём.

Вдохновитесь примерами тёмно-синего маникюра на фото ниже.

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2. Синий матовый маникюр

Роскошный синий матовый маникюр выглядит сногсшибательно. Именно эффект матовости на ногтях придаёт маникюру ощущение чувства меры, сдержанности и высокого чувства стиля. Синий матовый маникюр 2021 символизирует аккуратность и яркий контраст. Наиболее актуальным в этом сезоне выступает дизайн ногтей в цвете индиго. А также красивое сочетание матового и глянцевого лака для ногтей в маникюре. Хорошо взаимодействует синий матовый маникюр со стразами и блёстками.

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3. Синий маникюр с блестками

Как же можно обойтись без блёсток? Ведь они так волшебно смотрятся на синей основе. Вы можете изобразить на ногтях небо со звёздами, которое очень привлекательно смотрится. Попробуйте повторить космические мотивы в синем маникюре, используя блёстки. Даже самая простая россыпь из блёсток на ногтях создаёт игривое настроение. Помните обычный маникюр с синим лаком блёстки превращают в красивый дизайн ногтей. Используйте яркий синий маникюр с блестками, применяя в основе восхитительное омбре на ногтях. Омбре маникюр не сдаёт свои позиции сегодня и отлично сочетается с блёстками, стразами и рисунками на ногтях.

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4. Синий дизайн ногтей со стразами

Гламурный маникюр со стразами стал привычным явлением. А применение яркой цветовой основы придаёт такому дизайну ногтей изысканности и шарма. Так и маникюр со стразами в синем цвете занял свою нишу в нашем списке. Если раньше девушки старались носить драгоценные кольца с камнями, украшая себя, то сейчас тенденция к камням и стразам переключилась в маникюр. Синий фон на ногтях создаёт разумный компромисс в сочетании со стразами и другими элементами. Прекрасная идея для маникюра – лепные цветы и объёмные камни. Тематические узоры из страз также могут выступать как вариант применения кристаллов в дизайне ногтей. Создавайте свой индивидуальный синий маникюр со стразами и будьте на высоте.

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5. Синий маникюр френч

Ещё одна популярная техника, которая не обошла синий маникюр 2021 – французский маникюр. Использование ярких цветов в этой технике придаёт свежести и юношеского азарта маникюру. Необычный маникюр френч в синем цвете очень хорошо применять в весенне-летний периоды. Это отлично подчеркнёт лёгкость вашего образа. Синий френч с использованием серого и бежевого лака для ногтей станет незаменимым для офисного дрес-кода.

Обратный французский маникюр с использованием синего лака также лаконично смотрится в повседневной жизни. Не отказывайте себе в удовольствии выполнить маникюр синий френч.

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6. Синий маникюр с рисунком

Выполняя синий дизайн ногтей с рисунками в ваших руках оказывается целый пласт идей. Это и манящие полоски на ногтях и кружевные рисунки на ногтях, и геометрические формы золота на синем фоне, и неподражаемое сочетание синего с животными орнаментами. Помимо всего прочего вы можете просто выделить один ноготь белым и добавьте красивый рисунок. Отлично смотрятся синие цветы на белой основе и просто сине-белые полоски. Обязательно попробуйте выполнить привлекательные рисунки на ногтях в форме завитков. Загадочно красивым выглядит маникюр с перьями в синем цвете. А с синим геометрическим маникюром вы придадите строгость и высокий стиль вашему образу.

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7. Голубой маникюр

Классический маникюр в нежно-голубых тонах олицетворяет небо, спокойствие и релаксацию. Голубой маникюр 2021 символизирует свободу и широту пространства, охватывая большой спектр влияния. Голубой маникюр универсальный и остаётся актуальным в любое время года, от холодной зимы (голубые снежинки и мороз) и до жаркого лета (облака, море, небо). Добавьте разнообразия и выделите два пальца с помощью перламутра в вашем дизайне ногтей. Непременно используйте золото на голубом фоне. И не исключайте геометрический маникюр, выполненный с применением голубого фона.

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Мы старались охватить как можно больше направлений и техник синего маникюра, чтобы показать вам насколько благородно выглядит дизайн ногтей в этом цвете. Обратите внимание на идеи темно-синего маникюра, матового синего, маникюр с блестками и стразами, маникюр синий с рисунками и голубой маникюр, фото которых мы представили для вас в полном объёме.

Поддайтесь власти мечты и таинственности!