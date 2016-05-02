3 простые прически для девочек в школу пошагово

В тёплую погоду одним из главных «головных уборов» являются наши волосы. И многие школьницы-старшеклассницы проводят часами у зеркала, чтобы сделать прическу самой себе и выбрать идеальный вариант. По этому поводу мы подобрали три особенно простые детские прически для девочек на длинные волосы, которые также отлично подойдут для лета. Каждая такая прическа для девочки выполняется за 5 минут, а смотрится невероятно стильно. Все эти прически для девочки представлены на фото с пошаговыми инструкциями.

Как правило, детские прически для девочек младшего возраста делают мамы. Но со временем прически для школы девочки старшеклассницы выполняют сами себе.

Для того, чтобы сделать эти красивые прически в школу для девочек стоит немного попрактиковаться, следуя нашим инструкциям на фото. Найдите свободное время и сделайте каждую из этих причесок для девочек, чтобы выбрать наиболее понравившуюся и подходящую именно вам. Помните, красивая прическа — отличный повод для зависти окружающих.

Три впечатляющих варианта, прекрасно подходят, как детские прически для девочки на длинные волосы или на волосы средней длины.

Итак, представляем вам супер милую прическу «Двойная коса под волосы», которая занимает всего 3-5 минут на выполнение. Второй пример — плетёная прическа «конский хвост». И элегантные пучки «розочки», которые очень интересно смотрятся и их непременно стоит попробовать.

1. Современные прически для девочек в школу: Двойная коса под волосы

Как выполняется вариант прически для девочки:

Разделите волосы на привычный для вас пробор и возьмите небольшую прядь на макушке, чтобы заплести из нее косичку. Затем завяжите резинку на её кончике (примерно в области плеча).

Теперь возьмите прядь, которая ближе к лицу, перед косой и начните также плести вторую косу, подплетая к ней прядки с одной стороны из-под первой косы (это добавит дополнительный объём вашей косе). Заплетите так расстояние около 7 см и дальше продолжите плетение косы обычным способом до конца, свяжите резинкой кончик.

Так у вас получились две косы рядом. После этого ослабьте немного их, вытягивая отдельные пряди волос из петель косы, придавая им объёмности и естественности.

Заведите обе косы назад под основную массу волос и закрепите их парой заколок или невидимок. Передняя коса должна быть закреплена поверх второй косы.

Расправьте ваши волосы сверху закреплённых кончиков кос, чтобы перекрыть заколки. И модная прическа для девочки готова!

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2. Модные прически для девочек в школу: Плетёный «конский хвостик»

Как правило, одним из самых распространенных вариантов детской прически для девочек в школу является хвост. На фото мы предлагаем повторить более модный и современный вариант хвоста.

Как делать этот пример прически для девочки:

Разделите все ваши волосы на части, при этом центральная часть должна быть вдвое больше боковых. И завяжите из неё низкий «конский хвостик».

Каждую из боковых частей разделите визуально ещё на две части (переднюю и заднюю), как видно на фото (3).

Захватите переднюю половину волос справа и натяните её по диагонали поверх хвоста. Закрепите с помощью невидимки или заколки для волос.

Сделайте то же самое с другой стороны (5), удостоверившись, что прядь волос перекрывает заколку первой пряди. Закрепите аналогичным образом волосы.

Захватите оставшиеся волосы на правой стороне, а также кончик пряди, перенесенный слева. Оберните их вокруг своего «конского хвостика» так, чтобы это перекрыло вашу резинку для волос.

После полных оборотов вокруг резинки, закрепите кончик невидимкой под хвостом.

Точно также захватите оставшиеся волосы с левой стороны. Оберните их вокруг вашего «конского хвостика» и заколите невидимкой кончик под хвостом, как и в первом случае.

Шикарный плетёный «конский хвостик» готов! Такая простая прическа для девочки может подойти для многих случаев. Например, как прическа в офис для работающей леди.

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3. Красивые прически для девочек в школу: Элегантные пучки «розочки»

Как делать эту прическу для девочки:

Из верхней части ваших волос сделайте три части равной ширины. Оставьте несколько локонов спереди свободными, для добавления образу большей наивности и юношеской лёгкости.

Заплетите из каждой пряди косу, как обычно. Закрепите кончики резинками, после чего ослабьте косы, чтобы придать им немного ажурности, потяните осторожно за петли.

Обработайте косы спреем или лаком для волос. Особое внимание уделите концам, так их будет легче уложить в пучки.

Начинаем с центральной косы. Придерживая основание косы, закручивайте её по часовой стрелке. При помощи невидимок заколите каждую половину, получившегося круга.

Держите крепко пучок, пока не убедитесь, что он туго держится. Каждый виток должен быть хорошо зафиксирован. Кончик косы заправьте под пучок и закрепите невидимкой. И вот у вас получилась первая розочка.

Вы можете использовать большее количество невидимок, всё зависит от толщины ваших волос.

Теперь проделайте то же самое с оставшимися косами, закрутив каждую в прекрасную розочку, как показано на фото.

Готово! Вы можете завить оставшиеся волосы для лучшего эффекта от этой прически для девочки в школу.

Бонус:

Для того, чтобы более наглядно увидеть, как сделать эти и другие детские прически для девочек в школу, посмотрите видео ниже. Также вы увидите, как можно разнообразить прическу из двойной косы и другие интересные варианты.

Попробуйте каждую из этих причесок или возведите одну в фавориты!