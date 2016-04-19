Неоднократно мамы милых длинноволосых принцесс убеждались в том, что косы – это самые простые и красивые детские прически. Разновидностей и способов с применением косичек довольно много. Существуют сложные многоуровневые плетения кос, которые напоминают больше произведение искусства. Но вместе с тем можно и самые обычные косы превратить в стильную повседневную прическу для девочки.

Предлагаем вам замечательную подборку, в которой детские прически с применение косичек смотрятся одновременно просто и эффектно. Многие из них подойдут как прически на выпускной в детском саду или как праздничная прическа, а также вы можете просто каждый день баловать вашу малышку новым образом.

Эффектные и простые детские прически на каждый день

Благодаря несложным плетениям вы можете избавить ребенка от непослушных прядей, вечно сползающих на лицо. Прекрасный способ освободить лицо от этих проказников – это заплести небольшие французские косички в направлении от макушки вперед, закручивая в виде розочек или разводя их в стороны в виде короны.

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Детские прически на длинные волосы, так же как и прически на волосы средней длины можно оформить в виде косы-полукороны спереди. Просто начните плести голландскую косу (обратная коса) начиная от затылка, спуская ее в виде челки на лоб, постепенно уводите ее к уху. Зафиксируйте резинкой кончик косы.

Вы можете украсить косичками детские прически в виде хвостиков. Они всегда забавно смотрятся на маленьких девочках, придавая непоседливости и милой наивности.

Обратные косы (голландский способ), заплетенные с двух сторон и сводящиеся на затылке в оригинальный пучок. Такого рода детские прически очень крепко держатся и нарядно выглядят. Бонусом после этой прически – забавные волнистые волосы.

Эффектные и простые детские прически на каждый день

Вы можете заплести две косы голландским способом или французские косы, доплетая их до конца или завязать их у основания в виде хвостов.

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Довольно популярными сейчас являются детские прически с использованием резинок. С ними можно сделать прическу на короткие волосы или заплести красивую косу на длинных волосах. Ниже представлена прическа в виде сердечек. Сделайте 3 хвостика на передней части волос и закрепите их резинками. Затем в направлении от макушки вперед при помощи твистера (специальной петли) или пальцами, выверните хвостики и разделите их концы на две части. Теперь разделенные кончики закрутите от центра. У вас получится форма сердечка. Лучше всего начинать с крайних хвостов, закрепите их концы заколками, после этого повторите процедуру с центральным хвостом, пропуская закрученные концы через петли боковых сердечек и, закрепите также заколкой.

Еще один способ использовать резинки и твистер. Очень удобно, когда нужно убрать отрастающую челку.

Красивая коса для девочки при помощи резинок.

Комбинированные детские прически включают в себя применением косы “рыбий хвост” и резинок.

Очень красиво смотрится тонкая голландская коса поверх основной массы волос. Не забывайте использовать аксессуары для волос. Милые детские прически можно украсить бантиками, лентами, цветами и т.д.

Эффектные и простые детские прически на каждый день

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Конечно, в зависимости от разных случаев, роль детской прически может выполнять коса “рыбий хвост” во взрослом варианте. Ее часто использую как свадебную прическу или прическу на выпускной.

Эффектные и простые детские прически на каждый день

Практичным является вплетание в одну большую косу нескольких маленьких. Они создают впечатление ажурности и на детских волосах прочно держатся.



Как вы сами могли убедиться, даже самые простые косы можно превратить в эффектные детские прически, стоит лишь добавить немного фантазии и терпения. А чтобы ваша принцесса с удовольствием поддалась вам для экспериментов, предложите ей увлекательную развивающую игру на вашем смартфоне или планшете.

Заплетайте девочкам косы, ведь коса – это символ женской силы!