Осенние цветовые сочетания 2021

Если вы не знаете, что надеть и как сочетать одежду, то следует обратить пристальное внимание на цвет одежды. Ведь даже с помощью самых простых вещей можно создать стильный образ и быть в тренде сезона. Этой осенью популярны контрастные и тёплые цветовые сочетания. В зависимости от выбора цвета, который вам импонирует и наиболее подходит вам, вы можете экспериментировать. Создавайте модные образы в своём гардеробе.

Предлагаем вам взглянуть на подборку осенних цветовых сочетаний 2021 года. Возможно, вы откроете для себя многие цвета с новой стороны.

Топ 10 осенних цветовых сочетаний 2021 года

У каждой из нас свои предпочтения цветов в одежде. Однако, мода каждый сезон диктует свои правила. Чтобы не изменять своим вкусам, но оставаться в тренде, подходите грамотно к вопросу. Во-первых, только так вы сможете сохранить свой индивидуальный стиль. А во-вторых, сможете разнообразить свой гардероб, при этом не обновляя его полностью.

1. Цветовое сочетание изумрудного с синим

Изумрудный цвет отлично сочетается с темным благородным синим оттенком. Все зависит от того, на чем именно вы хотите сделать акцент: на юбке, которая уводит взгляд к ногам или вы хотите выделить верхнюю часть тела.

2. Тёмно-синий цвет в сочетании с бардовым

Ещё одно сочетание с темно-синим цветом – бардовый цвет. Эта гамма осенних цветовых сочетаний напоминает классический английский стиль. Образ в подобных цветовых решениях выглядит гармонично и весьма стильно.

3. Цветовое сочетание серого с фиолетовым

Какая модная осень может обойтись без серого цвета? Его благородство отлично дополняет фиолетовый цвет, присутствующий в аксессуарах. Классический вариант мы помним это серый с розовым. Однако для осени идеально подходит именно фиолетовый цвет.

4. Чёрно-белое сочетание в одежде

Полоска по-прежнему остаётся в тренде, как и цветовое сочетание черного с белым. Такая классика наверняка всегда будет в моде.

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5. Синий индиго в сочетании с бургунди

Ультрасиние оттенки гармонично и стильно подчеркивают цвет бургунд. Это более молодежный стиль, который всегда беспроигрышно выглядит. Для лучшего эффекта, старайтесь бургунд сохранять в нижней части (брюки, юбка). Так как, сели вам не 20 лет, то есть риск, наоборот, прибавить возраст. Но это всё индивидуально.

6. Осеннее сочетание жёлтого с серым цветом

Какие же осенние цветовые сочетания обойдутся без желтого цвета. Озорной тёплый желтый очень хорошо выделяется на сером нейтральном цвете.

7. Оранжевый сочетается с бардовым

Популярное в этом году цветовое решение – оранжевый цвет с бардовым. Довольно смелое сочетание, как может показаться, но в итоге образ получается очень тёплый, яркий и, вместе с тем, выдержанный.

8. Мятный цвет в сочетании с синим индиго

Цвет индиго и мяты – роскошное сочетание, подчёркивающее вашу женственность и утонченность. Воздушный образ всегда создаст настроение. Особенно, если вы готовитесь к деловой встрече, то в этом ярком наряде вам обеспечен успех.

9. Оттенки розового в сочетании с серым

Классику сочетания розового цвета с серым можно преобразить в новых осенний цветовых сочетаниях персика и хаки. Да-да, казалось бы это не сочетаемые цвета. Но нет. Правильно подобранный тон позволит гармонично объединить эти цвета.

10. Цветовое решение хаки с фиолетовым цветом

И снова повторяем хаки в сочетании с фиолетовым цветом. Подобное решение задает стиль casual с нотами романтизма.

Следуйте за ветром моды, но оставайтесь в гармонии с собой!

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