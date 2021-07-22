Женские стрижки на средние волосы: Лучшие хиты 2021 на фото

Выбирая женские стрижки на среднюю длину волос, мы хотим не только изменить себя, но и получить модный образ. Как раз современные стрижки на средние волосы 2021, с чёлкой или без неё позволяют почувствовать себя свободной и по-женски уверенной в себе. К таким стрижкам можно отнести каре, стрижки каскад на средние волосы, лесенку, градуированные и асимметричные стрижки. Вопреки всему средние стрижки смотрятся более эффектно, когда мы делаем модную укладку. И женские стрижки 2021 на средние волосы отвечают всем запросам, даже самым капризным.

Прежде чем остановиться на той или иной стрижке, не забудьте учесть форму вашего лица, возраст и типаж. Выбор стрижки должен отвечать по всем пунктам. Ваша причёска впоследствии должна вам нравиться, быть удобной и подходить под ваш гардероб.

Модная женская стрижка на средние волосы 2021

Модные стрижки 2021 способны вас приятно удивить. В нашей подборке фото женские стрижки, покорят не только мужские сердца, но и вызовут зависть у подруг.

От коротких стрижек, стрижки на среднюю длину отличает отсутствие страха потерять с волосами часть себя. Ведь на короткую стрижку осмелится не каждая. А вот женская стрижка на средние волосы может стать прекрасной альтернативой. Кстати, выбрать некоторые примеры могут и обладательницы длинных волос, стрижки которым приходится делать редко.

1. Каскад на средние волосы

Стрижка каскад на средние волосы является универсальным вариантом и практически не выходит из моды. Популярную женскую стрижку каскадом выбирают обладательницы разной длины волос. Конечно на средней длине подобные женские стрижки смотрятся эффектнее.

Подходит стрижка каскад как на средние тонкие волосы, так и на густые. Дело в том, что густым волосам стрижка каскадом придаст лёгкости. А слоистые стрижки каскад для тонких волос создаёт хороший объём. Более того, каскадные стрижки помогают корректировать форму лица. Например, рваные пряди каскад помогут скрыть объём лица круглой формы, а градуированные локоны, наоборот, раскроют тонкие черты лица.

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Преимуществом каскадных стрижек на средние волосы является лёгкость и удобство их укладки. Независимо от структуры ваших волос, пряди в каскадной стрижке можно выпрямить, закрутить на крупную или мелкую плойку. И каждый вариант будет смотреться ухоженно и красиво.

В этом сезоне стилисты предлагают богатый выбор вариантов стрижек каскад на средние волосы с примерами градуировки и разными видами чёлки.





















2. Каре – женская стрижка на средние волосы

Стрижка каре давно завоевала сердца девушек и актуальность свою вряд ли утеряет. Эта женская стрижка на средние волосы предполагает удлинение спереди в классическом её варианте. Но в сезоне 2021 каре на среднюю длину волос подразумевает большое разнообразие модных вариантов. А именно: прямое каре чёткой геометрической формы, удлинённое каре, каре на среднюю длину волос с асимметричной чёлкой, каре с короткой чёлкой и градуированное каре.

К тому же обилие вариантов модной укладки на каре позволяет стрижке обрести богемный шик. Нарочито взъерошенные отдельные пряди стрижки каре – это писк современной моды. Удачно подобранная форма стрижки на средние волосы может абсолютно изменить ваш имидж и образ в целом.





















3. Стрижка женская “Лесенка” на среднюю длину волос

Как раз тот вариант женской стрижки на среднюю длину волос, что без труда позволяет преобразить причёску. Для этого просто срезают кончики волос в форме лесенки или ступенек. Подобный способ отличается от стрижки каскад на средние волосы тем, что переход ведут от подбородка вниз, а не от макушки. Тем самым общая длина остаётся не тронутой. Лесенка на средние волосы придаёт образу романтичных ноток и утончённый вид.

Универсальность такой стрижки на среднюю длину позволяет делать её на тонких и густых, прямых и кудрявых волосах. Также лесенка отлично корректирует форму лица и подходит практически всем.

















4. Стрижки Боб с градуированием на средние волосы

Любимая всеми и довольно популярная женская стрижка Боб держит топовые позиции и в 2021 году. Большое число знаменитостей давно решились на эту модную стрижку, чем задали направление в моде. И их поклонницы, подхватив волну, одна за одной решаются отрезать волосы в боб.

Красивые стрижки Боб и каре-боб на среднюю длину выбирают современные уверенные в себе девушки. Это практичная женская стрижка сезона 2021 не требующая долгой укладки, подходит на все случаи жизни. Причём многообразие видов стрижки Боб позволяет остановиться на лучшем варианте для себя. Ведь красивая женская стрижка должна подчёркивать самые лучшие ваши черты и скрывать всё лишнее.

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Боб стрижка на среднюю длину хорошо выглядит при густых и прямых волосах. Градуированный Боб на средние волосы идеален для многих форм лица и типов волос. Среди стрижек 2021 средней длины именно Боб поддерживает любой стиль при разной укладке волос.

Независимо от того, предпочитаете вы романтичный стиль в одежде или спортивный, стрижка Боб сделает акцент на вашей женственности. Добавьте пару аксессуаров для волос и получите неповторимый модный образ.

















5. Асимметрия в стрижках на средние волосы

Несложно изменить стиль или обновить свой образ, сделав акцент на стрижке. И модные в этом сезоне асимметричные стрижки на средние волосы 2021 сделают всё за вас. Обратите внимание на универсальность и разнообразие примеров причёсок с асимметрией, которые подойдут для большинства возрастных категорий.

К сожалению до сих пор для многих женщин срабатывает стереотип, что асимметрия слишком вызывающе смотрится. Тем не менее именно в этой стрижке на средние волосы вы вольны создавать уникальный стиль только под себя. Допустимо сделать асимметричную чёлку или удлинить прядь волос с одной стороны.

Как правило, модные асимметричные стрижки на среднюю длину делаются на базе каре. При этом концы волос могут быть как “рваными”, так и чётко прямыми. Длина, тип волос и форма лица являются определяющими факторами для создания асимметричной стрижки.





















6. Чёлка в модной стрижке на среднюю длину волос

Красивая чёлка всегда остаётся в моде. Так и стрижки на средние волосы с чёлкой 2021 романтично подчеркивают женский образ. Выбор чёлки, как собственно и самой стрижки зависит от формы лица. Чёлка может быть прямой, косой, структурированной, асимметричной. Важно понимать, какую задачу будет выполнять чёлка. Наш лоб занимает 1/3 часть нашего лица.

Соответственно, выбирая стрижки на средние волосы с чёлкой, мы можем полностью изменить свой привычный вид, придать загадочности и шарма. Не говоря уже о том, что чёлка помогает откорректировать узкий или широкий лоб, сбалансировав форму лица.





















7. Женские стрижки 2021 на средние волосы без чёлки

Потрясающие стрижки на средние волосы 2021 с чёлкой или без неё оправданно заслуживают нашего внимания. Согласитесь, что многие стрижки на средние волосы с длинной чёлкой – это разновидности стрижки каскад. При грамотном распределении длины можно получить необыкновенные результаты. Среди них мы наблюдаем текстурированное каре и боб. Подобные “открытые” стрижки, женские укладки и причёски приписывают вам доверие к миру. Примеры стрижек на фото.

















8. Тонкие волосы

Структура волос играет важную роль в выборе стрижек. Как раз стрижки каскад на тонкие средние волосы идеально подходят и создают дополнительную пышность и объём. Тонкие волосы чаще всего прямые и без укладки сложно добиться необходимого эффекта. А вот правильные стрижки для тонких волос сохраняют роскошный внешний вид причёски на долгий период. Градуированная стрижка с филировкой также помогает достичь нужного эффекта.













9. Кудрявые волосы

Как же выбирать стрижки на кудрявые волосы? С одной стороны кажется, что кудри легче поддаются стрижке. А с другой стороны кажется, что любая стрижка на кудрявые волосы выглядит одинаково. Правда такая причёска однозначно не выглядит скучной. В зависимости от желаемого результата можно повторить стрижки каскад на средние волосы 2021. Что придаст кудрявым волосам красивый эффект и убавит лишний объём. А можно сделать каре средней длины на кудрявые волосы в форме трапеции. К слову, такая стрижка очень актуальна в сезоне 2021.

Прямые волосы – накрутить, кудрявые – выпрямить!

Средняя длина волос остаётся лучшим вариантом для обладательниц кудряшек. При такой длине легче экспериментировать со стрижками и причёсками. Каскадные стрижки и градуированный боб каре на кудрявые волосы не нуждаются в особом уходе.

Эффектно в этом сезоне выглядят контрасты. К примеру, стрижки 2021 подразумевают выпрямление прикорневой зоны для кудрявых волос. Кончики можно структурировано уложить с помощью специальных средств.





















10. Красивые укладки на средние волосы

Укладка на средние волосы – это одна и самых приятных и удобных процедур. Обилие вариантов позволяет создавать красивые причёски самой себе в считанные минуты. Так, женские стрижки каскад на средние волосы 2021 легко превратить в праздничные причёски. Достаточно всего лишь иметь утюжок. И вы можете, как выпрямить пряди, таки и создать красивые локоны. Смотрите примеры в нашей подборке фото и вдохновляйтесь.





















11. Гранж – тренд 2021

Женские причёски в стиле гранж отвоевали своё пространство в моде 2021 года. Речь идёт о тех причёсках, когда волосы выглядят естественно и хаотично, словно вам безразлично, что о вас подумают. Стиль гранж был очень популярным в 90-х. Тогда фанаты Курта Кобейна, вокалиста рок-группы “Nirvana”, подражали его философии протеста. В том числе, перенимая его прическу. Ведь в этом сочетается и удобство, и эстетика, и индивидуальность.

Устав от навязчивого гламура, нам хочтеся лёгкости и простоты в причёске. Одновременно женская причёска должна оставаться стильной. Гранж – это лучший способ выглядеть модно в случае, когда нет времени. Причёски в стиле гранж – это лёгкая небрежность и игнорирование каких-либо правил. Часто чтобы придать волосам необходимый эффект их сильно филируют при стрижке.

Благодаря средней длине волос очень удобно сделать стрижку гранж. И тут неважно конкретная это стрижка или же добавлен эффект к имеющейся у вас женской стрижке.





















И всё-таки, удачный экспромт – это хорошо подготовленная импровизация. Конечно, можно не мыть голову много дней, не расчёсывать волосы, но так вы не получите экстраординарную причёску. На голове у вас останется признак неухоженности. Однако, если после мытья головы высушить волосы в хаотичном порядке, применяя специальные средства для укладки волос, то получится причёска на миллион в стиле гранж.