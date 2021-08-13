Длинные волосы всегда были и будут в моде. Между тем полезно быть в курсе модных тенденций. Правильный уход и укладка длинных волос обязывают к определённой дисциплине. Однако модные стрижки и прически на длинные волосы популярные в 2022 гарантированно обеспечат вам внимание окружающих. Вариантов много – от многослойных стрижек с укладкой до кос, пучков и хвостов.

Красивые прически для длинных волос подчеркнут ваши безупречные черты лица. И чтобы вдохновить вас на визит в салон, мы собрали лучшие прически и стрижки на длинные волосы 2022.

Более того длинные волосы дают ощущение молодости и энергии. Ведь красивые стрижки и прически на длинные волосы 2022 помогают смягчить черты лица, сбалансировать форму и сделать вас более женственной и сексуальной. Это вовсе не значит, что короткие и средние волосы действуют в обратном направлении. Просто именно длинные волосы открывают больше возможностей для модной стрижки и укладки.

Универсальность причесок и стрижек на длинные волосы позволяет не беспокоиться про тип волос, текстуру и цвет. Убедитесь сами, ознакомившись с последними трендами стрижек и причесок на длинные волосы 2022. Выберите свой стиль красивой стрижки или прически, чтобы попробовать их прямо сейчас!

1. Модные стрижки на длинные волосы 2022

У многих девушек есть убеждение, что длинные волосы сами по себе красиво подчёркивают весь образ. Однако красота длинных волос заключается в их ухоженности. И что, как не стрижка может придать волосам новый вид. Со стильной стрижкой можно не беспокоиться про красивые прически на длинные волосы. Позвольте себе больше свободы.

● Стрижка Каскад на длинные волосы 2022

Многослойные стрижки на длинные волосы 2022 смотрятся крайне эффектно и модно. К тому же каскад добавляет объём и энергию волосам. Мало того что стрижка каскад освежает прическу на длинные волосы, она подходит для всех типов волос. Красивая стрижка каскадом придаст богатую форму вашему стилю.

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Благодаря многослойности каскада можно адаптировать любой стиль под форму лица. Таким образом, вы можете получить красивую стрижку, не теряя длины волос.









● Стрижка с чёлкой на длинные волосы 2022

Хотя длинные волосы выглядят роскошно сами по себе, но наличие чёлки выводит прическу на новый уровень. Вдобавок контраст простой стрижки на длинные волосы 2022 и чёлки создаёт модный эффект. Независимо от того, какую чёлку вы выберете для стрижки на длинные волосы, вы не ошибетесь с этой комбинацией.









● Удлиненное каре

В последнее время самая трендовая прическа независимо от длины волос. Модная стрижка каре на длинные волосы идеально смотрится в удлинённом варианте в сезоне 2022. Варианты этой шикарной прически на длинные волосы 2022 идеально подходят для женщин всех возрастов.

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Кроме того, удлинённое каре уравновешивает форму лица. К тому же каре великолепно выглядит, независимо от того, прямое оно или с укладкой.









2. Модные прически на длинные волосы 2022

Желание собрать длинные волосы в красивую причёску естественно. Прежде всего это крайне удобно, а уже после речь идёт об эстетике.

● Прически с косами на длинные волосы

Есть несколько преимуществ у того, чтобы заплести косу – это всегда красиво, практично и полезно. Длинные волосы в косе меньше травмируются. Более того, волосы в косах способствуют самомассажу, стимулируя корни волос. В этом заключается чарующая сила косы.

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Из года в год тенденции плетения кос меняются, но суть остаётся прежней. Косы в прическах на длинные волосы 2022 отличаются ещё большей практичностью. Потому вновь актуальны афрокосички. Но и от гламурной французской косы не стоит отказываться.









● Пучок для длинных волос

Большим преимуществом длинных волос является возможность экспериментировать с модными прическами. Например, собрать роскошный объёмный пучок. Вместе с тем, неважно собираетесь вы на встречу днём или на свидание вечером. Именно простая прическа пучок спасёт вас в любой ситуации.

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Просто соберите небольшой пучок, оставив несколько прядей свободными. Сочетайте эту красивую прическу с серьгами и макияжем.









● Прически 50-х годов на длинные волосы

Мода 1950-х годов обрела свою актуальность в сезоне 2022. Речь идёт о женственных силуэтах, нежных оттенках, цветочных принтах и блестящих украшениях. Юбки-колокольчики, яркие красные губы и модные прически на длинные волосы, – всё это снова в тренде. Обратитесь за вдохновением к 50-м годам и получите модный образ с прической.









3. Стильная укладка на длинные волосы 2022

В зависимости от структуры и формы, длинные волосы можно по-разному укладывать. В первую очередь стоит помнить, что натуральность волос остаётся в приоритете. Тем более, когда ваши волосы склонны кудрявиться. Чтобы сделать укладку на кудрявые длинные волосы, нужно правильно их подготовить.

Используйте специальный шампунь для кудрявых волос и кондиционер. Слегка высушите волосы феном (не забудьте про термозащиту). После чего из положения вниз головой придайте форму руками своим локонам. Подобная укладка напоминает стиль 70-х.





Блондинки с длинными волосами – это вневременной стиль. В этом году в моде прически на длинные волосы с тоном холодного блонда.









Густые длинные волосы приковывают к себе взгляды окружающих. Хотя они и требуют тщательного ухода. Один из способов облегчить объём – сделать лёгкую стрижку каскад. Затем просто подкрутите локоны на крупную плойку.









Прямые длинные волосы также актуальны и смотрятся крайне впечатляющими. Просто пройдитесь утюжком по каждой пряди и наслаждайтесь красивой прической. Главное, чтобы кончики волос оставались здоровыми. Для этого регулярно подстригайте их.





● Как укладывать длинные волосы?

При длинных волосах всегда существует соблазн вместо укладки сделать простой хвост. К счастью, есть много модных и быстрых способов укладки длинных волос. Более того, неважно густые, тонкие, прямые, волнистые или вьющиеся длинные волосы у вас, наши советы помогут вам делать модные прически на длинные волосы 2022.

Например, длинные волосы, перекинутые через одно плечо, прибавляют индивидуальности повседневному образу. Усилить восторг от ваших волос поможет сочетание локонов с косами, волнами или слоистыми прядями.

Модные стрижки на длинные волосы 2022 практически не требуют больших усилий в укладке. В зависимости от текстуры ваших волос, подумайте о том, хотите вы выпрямить волосы или же подкрутить кончики. Одним из последних трендов, как можно накрутить волосы без плойки является “способ полотенца”. При слегка влажных волосах положите на макушку рулон из тонкого полотенца и по обе стороны накрутите на его концы волосы. Дайте высохнуть и вуаля, локоны готовы!

4. Как ухаживать за длинными волосами?

Наконец, если вы хотите действительно позаботиться о своих длинных волосах, сохранить их блеск и здоровье.

Придерживайтесь этих рекомендаций по правильному уходу за длинными волосами.

Используйте правильную щётку для волос.

Применяйте полностью натуральные, органические шампуни и кондиционеры.

Осторожно сушите волосы полотенцем, чтобы избежать их выпадения.

Расчёсывайте и распутывайте волосы ежедневно.

Всегда используйте термозащитное средство при сушке феном.

Не заплетайте волосы слишком туго.

Регулярно обрезайте кончики, чтобы не допускать секущихся кончиков и сохранить рост волос.

Питайтесь правильно! Соблюдайте сбалансированную диету, богатую белком и витаминами.

Регулярно занимайтесь спортом.

Высыпайтесь и минимизируйте свой стресс.

Стрижки и прически на длинные волосы 2022– это прежде всего здоровье волос!

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