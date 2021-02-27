Модный цвет волос 2021: Супер оттенки для тебя

Все ждут перемен с наступлением нового года. И если 2020 год во многих вещах подставил нас, благодаря Covid-19 и его последствиям, то на 2021 год у всех большие надежды. Пандемия организовала личное пространство каждого и помогла заняться планированием. Будь то гардероб, путешествия или жизнь в целом, – пока мы только мечтаем обо всём. Однако мы можем подобрать для себя модный цвет волос. Как раз 2021 год уготовил совершенно новые яркие тренды в окрашивании волос.

Красивая причёска или стрижка играют большую роль в создании стильного образа. Но ещё круче способствует этому модное окрашивание волос. Мнения экспертов по цветовым тенденциям волос на 2021 год сходятся в двух вещах: естественное окрашивание или, наоборот, выбор усложнённых техник окраски волос.

Попробуем вместе разобраться, как это выглядит на реальных примерах.

9 супер оттенков модного цвета волос для тебя

Сегодняшние тенденции окрашивания волос выглядят как отражение всего происходящего вокруг нас. В силу того, как пандемия повлияла на людей во всём мире, мы ощущаем недостаток радости и уверенности в завтрашнем дне. Потому мы стремимся поднять настроение с помощью покраски волос.

Это вообще нормально для женщин. В любой непонятной ситуации – красить волосы, менять свой имидж. Тем более, когда важно сохранить надолго первичное состояние прически. Приходится подбирать индивидуальную технику окрашивания волос. Ведь в любой момент может так случиться, что дата следующего окрашивания сдвинется на неопределённый срок.

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Профессиональные колористы предлагают прислушаться к своим внутренним ощущениям. Вместе с тем, они подобрали 9 групп вариантов модного цвета волос, которые создадут настоящий бум в 2021 году. Итак, какие оттенки красок покупать для покраски своих волос.

1. Пастельный балаяж

Красочная мечта, пастельный балаяж – это идеальное решение для тех, кто хочет испытать нечто игривое на своих волосах. Модный цвет волос 2021 подойдёт блондинкам. Достичь лёгкости и воздушности помогут облегчённые кончики волос. Для русых или карамельных тонов нужно выбирать более яркие оттенки, чтобы выделить тонирование.

Фото: @rossmichaelssalon

Фото: @rossmichaelssalon

Фото: @rossmichaelssalon

Фото: @rossmichaelssalon

Фото: @rossmichaelssalon

Фото: @rossmichaelssalon

2. Контурирование волос (The money piece)

Привет, 90-е! Возвращение моды прошлых лет дарит приятные ощущения. Помнишь, как выглядеть на миллион после салона? С помощью контурирования волос можно грамотно подсветить лицо.

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Тем самым данная техника окрашивания волос позволяет выделить достоинства и скрыть недостатки. Отдельные пряди окрашиваются от корней и до самых кончиков. Точно так же, как при мелировании. Независимо от изначального цвета волос, пряди высветляются, а впоследствии их можно затонировать.

Фото: @ashleyhawkins.stylist

Фото: @ashleyhawkins.stylist

Фото: @ashleyhawkins.stylist

Фото: @ashleyhawkins.stylist

Фото: @ashleyhawkins.stylist

Фото: @ashleyhawkins.stylist

3. Брондирование волос

Ещё одно возвращение в 2021 году – техника брондирования волос. Чтобы создать более мягкие переходы на натуральном оттенке волос, применяют осветление широких прядей по всей длине. Это смесь мелирования и колорирования. В этой технике выбирается отдельная область, на которой хочется сделать акцент. Главное условие, чтобы модный цвет волос выглядел максимально естественно.

Фото: @iconic_beauty___

Фото: @iconic_beauty___

4. Песочный цвет волос (Sand Tropez)

Ни пепельный, ни золотой, вариант окрашивания волос Sand Tropez – это красивая смесь обоих оттенков. Такой модный цвет волос продолжает покорять сердца в 2021 году. Прохладные бежевые тона идеально подходят как блондинкам, так и брюнеткам.

Фото: Pinterest

5. Рыжий цвет волос (Rouge)

Этот потрясающий рыжий оттенок стал популярным после выхода сериала “Ход королевы” (The Queen’s Gambit, 2020). Блестящий и сложный – это натуральный рыжий. Модный цвет волос означает, что он глубже, чем просто медный красный, но легче, чем тёмно-рыжий. Сложность этого оттенка состоит в том, что его нужно будет обновлять каждые 4-6 недель, дабы не потерять его яркости.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

6. Альпийский лёд (Alpine Ice)

Этот ледяной оттенок достигается с помощью техник окрашивания балаяж или фоиляж – сохраняется минимальное изменение основы с полным насыщением блонда на кончиках волос. Холодный тонер помогает достичь пепельной гаммы. Плюс использование фиолетового шампуня, чтобы не проявлялась желтизна на волосах. По мнению экспертов, тонировка меньше всего вредит вашим волосам.

Фото: @wellahairuki

7. Грибная блондинка (Mushroom Blonde)

По-настоящему лучшее решение, чтобы выглядеть идеально. Быть одновременно и блондинкой, и брюнеткой. Мультитонирование также относится к модному цвету волос. В данном случае цвет волос разбавляется с оттенками светло-коричневого цвета, бежевого и серого. После чего тонируется пепельным тоном, словно это цвета, которые ты найдёшь на нижней стороне гриба. По мнению стилистов, это идеальная возможность для ярких блондинок, потемнеть за сезон. Или, наоборот, для глубоких брюнеток, чтобы немного осветить, не делая никаких радикальных изменений.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

8. Золотисто-чёрный цвет волос

Роскошные тёмные волосы с намёком на карамельный оттенок – это новый модный цвет волос. Техника окрашивания напоминает брондирование волос только в тёмном варианте. Ключ к этой гламурной тенденции является почти чёрная брюнетка с золотыми прядями. Эксперты колористы предлагают добавить блеск для завершения общего внешнего вида волос.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

9. Натуральный цвет волос

Наблюдения показывают, всё больше женщин хотят вернуться к своему естественному оттенку. Таким образом, девушки решают ряд проблем с регулярным окрашиванием волос и посещениями салона. Если ты хочешь поддерживать натуральный оттенок волос в домашних условиях. Тогда обрати внимание на советы специалистов по волосам.

10. Советы для сохранения натурального цвета волос:

Регулярно делай массаж головы!

Нежное надавливание на кожу и лёгкие движения увеличивают циркуляцию крови, что способствует росту волос и их омоложению.

Используй безсульфатный шампунь для мытья головы!

Ополаскивай волосы холодной водой!

Пользуйся кондиционером!

Известно, что кондиционер смягчает волосы и делает их более послушными. К тому же волосы становятся более гладкими и увлажнёнными.

Делай маски для волос!

Для сухих и повреждённых волос рекомендуется делать маску в домашних условиях.

Это интересно

Маска из мёда и кокосового масла. Кокосовое масло предотвращает потерю природного кератина. А мёд является натуральным увлажнителем. Чтобы сделать эту маску, смешай одну столовую ложку кокосового масла с одной столовой ложкой мёда. На водяной бане нагрей смесь, чтобы ингредиенты достаточно расплавились. Остуди смесь, после чего нанеси на волосы и укутай голову на 20 минут. Смывай маску тёплой водой.

Ополаскивай волосы чёрным чаем!

Удивительно, но таким способом можно остановить ломкость и выпадение волос. Кофеин, содержащийся в чае, помогает стимулировать новый рост и блокировать дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone). Это гормон, отвечающий за выпадение волос. Завари чашку крепкого чёрного чая. Дай ему остыть и перелей в ёмкость с распылителем.

Равномерно распредели чай на кожу головы и волосах. Оберни голову пакетом на 45 минут. После чего ополосни прохладной водой. Используй кондиционер. Результат можно будет увидеть после 3-6 недель обработки волос.

Сок Алоэ Вера!

Алоэ Вера помогает запечатать кутикулу волоса, что приводит к увеличению блеска и сохранению влаги. Сок содержит природные полисахариды, которые помогают укреплять волосы. Обработка кожи головы соком Алоэ Вера помогает бороться с перхотью путём баланса уровня pH твоих волос. Заполни распылительную бутылку раствором с двумя третями воды и одной третью сока Алоэ Вера. Распределяй на волосы каждое утро и вечер.

Позаботься о своих волосах!

По материалам сайта realsimple.com